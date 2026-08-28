Durante las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal difundió la información de un nuevo operativo que se realizó en la ciudad, que derivó al arresto de un hombre de 54 años, además del secuestro de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo luego de varias denuncias al 0800 888 8080 en el Pasaje Rosario Vera Peñaloza al 1600, en el barrio Villa Argentina, en el sector de 66 Viviendas. Allí incautaron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo, una balanza digital, un automóvil y una motocicleta.

Según lo detallado, el sospechoso realizaba ventas en su casa, como también bajo la modalidad de delivery.

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la comisaría local, donde quedó alojado por infracción a la Ley de Estupefacientes.