En diálogo con el equipo de Red Panorama, el comisario Luciano Vélez nos brindó mayores detalles sobre los hechos delictivos ocurridos en las últimas horas.

Durante la madrugada del jueves, aproximadamente a las 3 horas, personal policial recibió un aviso de emergencia ya que se había activado la alarma de seguridad en las oficinas de Unicornio Viajes, la cual está ubicada sobre Sáenz Peña, entre 25 de Mayo y 9 de Julio.

Allí, por la investigación inicial que realizaron, los delincuentes habrían ingresado rompiendo el ventiluz del techo del baño. Al entrar se activó el sistema de seguridad que dio aviso inmediato a la policía y a los propietarios, por lo que salieron huyendo.

Según lo comentado por Vélez, no recibieron denuncia de los damnificados sobre algún faltante, por lo que creen que los malhechores salieron del lugar sin llevarse algo.

Actualmente están realizando la investigación para dar con los sospechosos. Vélez detalló que tienen algunos testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, pero también piden a los vecinos que, si llegaron a ver algo raro, se comuniquen a la comisaría.