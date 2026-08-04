Durante la madrugada del sábado, pasadas las 5 horas, personal policial recibió un llamado al 101 de un vecino que habría sufrido un robo en su vivienda ubicada en calle Avellaneda al 1000.

Al llegar al lugar hablaron con el damnificado, un hombre de 65 años, quien testificó que momentos antes oyó un ruido en el quincho ubicado en su casa y, al asomarse a mirar, notó a los delincuentes que se habían metido.

Según lo denunciado, los malhechores rompieron una puerta de ingreso y entraron, luego se robaron un televisor plasma de 32 pulgadas y huyeron del lugar.

Actualmente no hay detenidos por la causa.