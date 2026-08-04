Durante el día viernes, en medio de alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos, las cual regían para gran parte del centro del país, una noticia sacudió a los vecinos del sur santafesino, en la región de San Jerónimo, entre San Genaro y Bernardo de Irigoyen. La noticia se dio a conocer en las redes sociales.

Allí, según las imágenes difundidas, un tornado azotó a un campo ubicado entre las dos últimas localidades, generando daños totales sobre el tambo de una familia que residía en la zona afectada.

Esto sorprendió a los usuarios que compartieron el video, quienes expresaron su sorpresa al darse este tipo de sucesos en julio, con un invierno que viene siendo llamativo por sus temperaturas y porcentajes altos de humedad.

No hubo heridos en este hecho, aunque si se registraron lesionados en otras regiones cercanas debido a los fuertes vientos. Uno de ellos fue un camionero, el cual sufrió el vuelco de su vehículo en Autopista Córdoba – Rosario.

Se espera que el mes de agosto sea de muchas precipitaciones y sucesos climáticos inusuales, como también que persista la presencia de humedad, debido al fenómeno Súper Niño que está azotando gran parte del continente sudamericano.