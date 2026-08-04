Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 14:20, personal policial de Monte Buey recibió un llamado al 101 de vecinos por dos hombres que estaban teniendo actitudes sospechosas en la Plaza Jardín Maternal, ubicada sobre calle Intendente Dr. Fumagalli.

Al llegar los uniformados al lugar identificaron a los sujetos, de 19 y 27 años, ambos oriundos de Justiniano Posse. Con esta información pudieron conocer que los hombres estaban siendo investigados por varios delitos ocurridos en esa localidad.

Cuando la policía quiso entrevistar a los sospechosos, uno de ellos no se mostró colaborativo, negándose a responder, por lo que fue detenido y llevado a la comisaría de Monte Buey.

Horas más tarde, luego de labrar las actas correspondientes, recuperó su libertad.