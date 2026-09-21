En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Federico Bainotti, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del sábado, pasadas las 21 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente ocurrido en la esquina del ex Deportivo Italiano, ahora llamado predio La Finca, entre Saavedra y Perú.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta en la que iban un hombre de 25 años y una mujer de 30 colisionaron contra un poste que se encontraba en la vereda del lugar.

Al llegar los bomberos asistieron a los damnificados y los trasladaron al Hospital Abel Ayerza, donde quedaron ingresados con heridas de carácter grave.

Luego, en la mañana de hoy, el equipo de Panorama pudo dialogar con el director del nosocomio, Agustín Sicardi, quien detalló que ambos accidentados quedaron internados debido a sus lesiones. El masculino sufrió un traumatismo de cráneo y será dado de alta en las próximas horas.

Por otro lado, la mujer tuvo una fractura en uno de sus tobillos. Quedó enyesada y recibirá también el alta próximamente, pero deberá ir a intervención quirúrgica para reacomodar el hueso.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.