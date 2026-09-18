En diálogo con el equipo de Red Panorama, Martín Benedetti, superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, se refirió a la asistencia realizada en la estación de servicio Shell ubicada sobre la autopista, en el sentido Rosario-Córdoba. El llamado fue por un camionero que se encontraba descompuesto y manifestaba “fuerte dolor estomacal y dolor de cabeza”. Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Abel Ayerza.

Más allá de la intervención, Benedetti volvió a poner el foco en una problemática que se repite cada vez que los bomberos deben asistir al establecimiento: las dificultades para regresar de manera inmediata a Marcos Juárez. “Movilizamos un montón de recursos nuestros del cuartel”, señaló, y advirtió que, ante otra emergencia simultánea, parte del personal y los vehículos pueden quedar comprometidos.

El inconveniente se presenta principalmente por la falta de un retorno directo desde ese sector de la autopista. “Si no tenemos la posibilidad de cruzar abajo del puente, tenemos que ir hasta Leones, hasta el IPF de Leones, para poder dar la vuelta”, explicó Benedetti. Según indicó, esta situación implica un recorrido adicional que demora el regreso de los equipos hacia la ciudad.

El superior de turno remarcó que no es la primera vez que deben afrontar esta dificultad y sostuvo que la situación ya fue planteada ante los responsables del establecimiento. “No es la primera vez que pasa, los recursos que ponemos en riesgo son muchos para estos casos”, afirmó Benedetti, quien consideró que la estación debería contar con un servicio privado de emergencias para atender este tipo de situaciones.

Desde la institución señalaron que hubo gestiones para intentar encontrar una solución. “Desde jefatura y presidencia de la institución se han comunicado con los dueños del establecimiento”, indicó Benedetti. También mencionó que se realizaron acciones ante la Municipalidad, aunque aclaró que “no han llegado a buen puerto” hasta el momento.

Mientras tanto, los Bomberos continúan respondiendo ante cada llamado, aun cuando la asistencia pueda comprometer recursos durante un tiempo mayor al habitual. “Nos dicen una persona descompuesta, no podemos dejarla a la deriva, así que seguimos yendo”, sostuvo

Benedetti, mientras volvió a remarcar la necesidad de encontrar una alternativa que permita el regreso inmediato a Marcos Juárez.