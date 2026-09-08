Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 13:45 horas, personal policial se hizo presente en el supermercado La Anónima por una denuncia de otro uniformado por un intento de robo.

Momentos antes, según lo que se pudo conocer, un adolescente de 17 años intentó robar varios chocolates, los cuales escondió dentro de su ropa. Al querer salir, el sistema de seguridad detectó el hurto.

Rápidamente la policía controló al joven y lo trasladó a la comisaría local donde se labraron las actas correspondientes. No quedó detenido.