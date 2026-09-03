Durante la tarde del martes, mientras se realizaba un control entre las calles Faustino Molina y Derqui, personal policial de Bell Ville vivió una escena casi de película, con la persecución de dos sujetos en una motocicleta.

El hecho ocurrió cuando los hombres, que viajaban en una motocicleta, quisieron evadir el operativo de los uniformados y terminaron atropellando a uno de ellos. En ese momento cayeron del vehículo y emprendieron la huida a pie.

Momentos después, mientras se realizó un procedimiento cerrojo por la zona, pudieron dar con uno de los sospechosos, de 23 años, el cual estaba resguardándose entre Intendente Leonelli y Vivanco. Por otro lado, el otro masculino, un menor de 17, fue encontrado en cercanías de la Terminal de Ómnibus.

Ambos fueron trasladados a la comisaría local, en conjunto con la motocicleta incautada, para labrar las actas correspondientes. La policía descubrió allí que el vehículo no tenía documentación ni estaba asentada en el Registro Automotor.

Por otro lado, el efectivo herido fue trasladado al centro de salud para brindarle la atención médica necesaria.