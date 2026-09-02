Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 19:15, diversos trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama sobre un accidente de tránsito ocurrido entre las calles 9 de Julio y San Martín, donde antes estaba ubicado el semáforo.

Según la información inicial, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil colisionó con una motocicleta en la que se movilizaba un hombre mayor de edad.

Rápidamente acudió el servicio de emergencias SUM, quienes trasladaron al damnificado del rodado menor al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con traumatismos varios en uno de sus brazos.

Aún se desconocen las causas del hecho.