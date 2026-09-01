El ex intendente y candidato de Marcos Juárez Puede, Pedro Dellarossa, atraviesa la última etapa de campaña de cara a las elecciones municipales del próximo 6 de septiembre.

En una entrevista con Red Panorama, habló sobre sus propuestas para la ciudad, defendió la necesidad de administrar con responsabilidad los recursos públicos y valoró los respaldos recibidos de distintos dirigentes nacionales.

La elección se desarrolla en un escenario diferente al de otros comicios de Marcos Juárez. Según publicó el diario Clarín, la ciudad que durante años fue considerada el “kilómetro 0” de Cambiemos se encamina ahora hacia una elección de fuerte impronta vecinalista: son siete las listas que competirán y ninguna lleva los sellos nacionales de PRO o La Libertad Avanza.

En ese contexto, Dellarossa destacó los apoyos que recibió de Mauricio Macri, Luis Juez, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. El ex intendente explicó que mantiene vínculos personales con esos dirigentes y consideró especialmente significativo que hayan decidido acompañar su candidatura. “Tener el apoyo de ellos resultó muy gratificante”, afirmó, al remarcar que se trata de referentes con quienes comparte determinadas ideas políticas.

El respaldo de dirigentes nacionales, sin embargo, convive con una candidatura que se presenta bajo una estructura local. El propio escenario descripto por Clarín ubica a Dellarossa, Verónica Crescente y Germán Font entre los principales protagonistas de la disputa, en una elección que dejó atrás la lógica de los grandes sellos nacionales. En ese marco, Dellarossa planteó que la sociedad necesita superar las divisiones y recuperar la capacidad de diálogo.

“Creo que la gente está cansada de las antinomias”, sostuvo el candidato, quien reclamó acuerdos que permitan establecer políticas de Estado y mantenerlas en el tiempo. Según explicó, la posibilidad de encontrar puntos en común entre distintas ideologías es una condición necesaria para construir un rumbo estable, tanto a nivel nacional como en las administraciones locales.

Al referirse específicamente a Marcos Juárez, Dellarossa puso el eje en la situación económica y en la capacidad real del municipio para llevar adelante sus proyectos. “Hoy la economía es una cuestión que hay que pelear el peso para ganarlo y hay que hacerlo valer y hacerlo rendir para llegar a fin de mes”, señaló. En esa línea, sostuvo que gobernar implica decidir cómo distribuir recursos que siempre son limitados.

El candidato cuestionó además las propuestas electorales que prometen obras, beneficios o reducciones de impuestos sin explicar de dónde surgirán los fondos para concretarlas. “La plata no aparece mágicamente”, afirmó, y advirtió que los recursos utilizados por el Estado provienen del bolsillo de los contribuyentes. Para Dellarossa, la eficiencia y la responsabilidad deben ser criterios centrales a la hora de tomar decisiones de gobierno.

Como parte de sus antecedentes de gestión, recordó la construcción de desagües pluviales y sostuvo que aquella inversión permitió preparar a la ciudad para afrontar fenómenos de lluvias importantes. De cara a una eventual nueva administración, planteó avanzar con una etapa de reconversión urbana que incluya pavimento, mejoras de calles y acuerdos con frentistas, sin descuidar áreas como cultura, deporte, educación y salud.

Finalmente, Dellarossa aseguró que su propuesta busca presentar iniciativas que puedan concretarse y pidió a los vecinos analizar con cautela las alternativas antes de votar. “La economía pasa por casa”, resumió, al defender una administración municipal basada en prioridades, responsabilidad y uso eficiente de los recursos.