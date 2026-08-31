Durante la mañana del sábado, los vecinos de Cañada de Gómez quedaron conmocionados al conocerse la noticia del fallecimiento de un joven en un accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió sobre Boulevard Balcarce, en cercanías de la Plaza San Martín de esa ciudad. Por razones que se intentan esclarecer, el damnificado perdió el control de su motocicleta Honda Titán y colisionó con una palmera que había sobre una de las veredas.

Al llegar el servicio de emergencias y los Bomberos, el joven se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica y, por la gravedad de sus lesiones, ya se encontraba sin vida.

Aún se están investigando las causas del hecho.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el fallecido sería Omar Galvano, de 20 años y oriundo de Armstrong. “Chino” fue sepultado el domingo en su ciudad natal.