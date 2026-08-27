En diálogo con el equipo de Red Panorama, Matías Rosso y Andrés Castellano, candidatos a concejales por la Unión Vecinal de Marcos Juárez, presentaron sus principales ideas de cara a las próximas elecciones municipales.

Durante la entrevista, destacaron la identidad local del espacio y remarcaron la necesidad de construir una gestión basada en proyectos, participación y diálogo con todos los sectores.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es revisar el funcionamiento del Concejo Deliberante y el papel que cumplen los concejales. En ese sentido, plantearon la necesidad de discutir la denominada “prima de mayoría”, al considerar que puede generar una sobrerrepresentación política y limitar la representación popular. Para los candidatos, el cuerpo legislativo debe recuperar protagonismo y capacidad de discusión.

En esa línea, Rosso y Castellano sostuvieron que los concejales deben aportar desde sus conocimientos específicos y, al mismo tiempo, mantener una fuerte representación territorial. “Es tener claramente el expertise de cada temática y, en función de eso, combinarlo con la representación barrial”, señalaron, al explicar que la lista de la Unión Vecinal fue conformada buscando integrar distintas experiencias y áreas de conocimiento.

Otro de los planteos apunta al desarrollo económico de Marcos Juárez y a la necesidad de avanzar hacia un mayor agregado de valor. Castellano explicó que, por el perfil agroindustrial de la ciudad, existe “una oportunidad para potenciar la bioeconomía”, acompañar a los sectores productivos y lograr que una mayor parte de la riqueza generada pueda “capitalizarse localmente”.

Además puso el foco en la posibilidad de “internacionalizar la ciudad” y construir una estrategia que “trascienda los vínculos provinciales y nacionales”. En ese sentido, mencionó la necesidad de fortalecer la “marca ciudad”, generar relaciones con organismos internacionales y consolidar una oferta exportable que permita a Marcos Juárez proyectarse también en el ámbito empresarial y comercial.

La educación fue otro de los puntos destacados durante la entrevista. Los candidatos respaldaron la llegada de la Universidad Provincial y remarcaron la importancia de completar las obras que ya fueron iniciadas. Además, propusieron articular la oferta educativa con instituciones como el INTA y las escuelas medias, para vincular la formación de los jóvenes con las necesidades del sector agroindustrial local.

En materia de gestión, ambos insistieron en la necesidad de evitar promesas que no puedan cumplirse y sostener el equilibrio fiscal. “Nosotros no vamos a prometer 500 cuadras de pavimento en un año”, expresaron, y señalaron que el objetivo es trabajar con presupuestos realistas, gestionar recursos y aprovechar las oportunidades disponibles en organismos provinciales, nacionales e internacionales.

Desde la Unión Vecinal también remarcaron que su condición de partido estrictamente local les permite dialogar con diferentes espacios sin condicionamientos externos. “Eso nos permite una apertura de diálogo con todas las fuerzas”, afirmaron, planteando como objetivo ejercer una mayor autonomía en las decisiones y construir, desde Marcos Juárez, una gestión orientada al desarrollo de la ciudad.

Con estas propuestas, Matías Rosso y Andrés Castellano plantean una mirada que combina respuestas a las necesidades inmediatas con una planificación de largo plazo para Marcos Juárez.