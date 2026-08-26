A comienzos de la semana, los habitantes de Isla Verde se vieron sorprendidos al conocerse la información de la desaparición de una persona en esa localidad.

Mariana Gisella Altamiranda, de 40 años, había desaparecido de su vivienda ese mismo lunes, aproximadamente a las 16 horas. La mujer vestía una campera negra, cabello castaño oscuro y es de contextura mediana. Al momento de irse de su domicilio estaba trasladándose en moto.

Luego, tras investigaciones y operativos que realizaron las fuerzas policiales, el día martes fue hallada con vida en la localidad de Chañar Ladeado, a 38 kilómetros de su localidad.

Las autoridades constataron que la femenina se encontraba en buen estado de salud, por lo que dieron como finalizado el pedido de paradero.