Durante la mañana de hoy, diversos trascendidos llegaron a Red Panorama sobre un intento de robo ocurrido en la vecina ciudad de Leones, por lo que el equipo se pudo poner en contacto con el damnificado, Alejandro Palmieri, quien brindó mayor información sobre lo ocurrido.

En la medianoche del domingo, cerca de las 0:30, la madre de Alejandro se encontraba en su vivienda cuando escuchó un ruido en el sector trasero de la casa, la cual se ubica en Avenida Igoillo. Era un grupo de delincuentes que había ingresado rompiendo una persiana y una ventana.

También, según lo detallado por Palmieri, taparon una de las cámaras de seguridad que registraba el ingreso.

Rápidamente él y su madre salieron de sus respectivos hogares –ya que viven uno frente al otro- y ella colocó la alarma para espantar a los malhechores. Allí se encontraron que un automóvil los estaba esperando para huir.

Además de todo eso, el damnificado explicó que habían visto otro auto con 2 personas esperando en la esquina, y que 10 minutos antes del hecho visualizaron a un sujeto pasar caminando por el lugar. Así daba un total de 8 malhechores.

No pudieron llevarse nada ya que, por lo que relató Alejandro, rompieron varios muebles pero “no hicieron tiempo” en robar algo. Luego los vieron huir por la calle Diógenes Hernández hacia la Ruta 9 y, tras de ellos, un patrullero de la policía.

Aún no hay detenidos.