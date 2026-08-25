En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante las últimas horas, los vecinos de General Baldissera quedaron conmocionados al conocerse la información de un accidente de tránsito ocurrido en su localidad, en el cual quedó involucrado un joven de 19 años.

Según los primeros trascendidos, el damnificado habría colisionado con un árbol cuando circulaba en su motocicleta. Fue derivado rápidamente al nosocomio de Marcos Juárez para recibir la asistencia.

Por lo que pudo detallar Sicardi, el accidentado ingresó consciente y con traumatismos en la zona de su rostro. Realizaron las tomografías iniciales que confirmaron una fractura en el maxilar y otras lesiones en la cara, pero afortunadamente sin daños en el área craneal.

Realizaron una intervención quirúrgica en su nariz y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Luego llevaron a cabo una interconsulta con un especialista de esa área para conocer cómo continuará.

Sicardi explicó que en las próximas horas será derivado a Villa María o Córdoba, donde seguirán con el proceso de curación, y posibles cirugías, para reconstruir su rostro.

A pesar de sus lesiones, el joven se encuentra estable.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Franco Arangue, de 19 años y oriundo de General Baldissera.