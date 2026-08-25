Durante la mañana de hoy, tras diversos trascendidos, habría ocurrido un accidente en zona céntrica de la ciudad, por lo que el equipo de Red Panorama llegó al lugar de los hechos.

Pasadas las 8 horas, por lo que se pudo conocer, se habría registrado el siniestro en la esquina de 25 de Mayo y Sáenz Peña, cuando dos automóviles colisionaron entre sí. En cada vehículo se trasladaba una mujer, ambas mayores de edad.

Según la hipótesis inicial con la que se estaría trabajando, uno de los rodados circulaba por 25 de Mayo cuando, por razones que se intentan esclarecer, fue chocado por otro de igual porte que iba en sentido Oeste a Este. Como resultado, quien viajaba de Sur a Norte terminó incrustado en el cantero central del bulevar.

Al llegar el servicio de emergencias SUM trasladaron a la damnificada que terminó sobre el espacio verde para realizar los chequeos correspondientes, aunque ambas habrían testificado encontrarse en buen estado de salud.

No hubo heridos de gravedad.