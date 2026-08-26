En diálogo con el equipo de Red Panorama, Guillermo Cornaglia, presidente del Club San Martín, confirmó la visita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de la Nación, Daniel Scioli, a Marcos Juárez, en el marco del Mundial de Casín que comenzará oficialmente hoy. El dirigente destacó además las obras de puesta en valor realizadas en el club para recibir la competencia internacional.

Cornaglia explicó que la institución logró reconstruir una de sus paredes históricas, que data de la década del 50. “Pudimos, gracias a la colaboración de los socios y al esfuerzo de mucha gente que anónimamente nos ayudó, lograr tener la pared como la tenemos en este momento”, señaló.

La renovación incluyó trabajos de mampostería, veredas, pintura e iluminación de los logos, con el objetivo de mejorar el aspecto general del espacio. Según detalló el Presidente, la estructura presentaba un importante deterioro y algunos marcos de cemento “se estaban quebrando y estaban por reventar”, por lo que consideró que había llegado el momento de intervenirla.

En cuanto al Mundial de Casín 5 Quillas, el dirigente sostuvo que la convocatoria durante las jornadas previas superó las expectativas y generó un efecto contagio entre los vecinos y visitantes. “La gente viene de afuera, que no pensaba venir, a ver cómo está todo preparado”, afirmó, al tiempo que remarcó que el ingreso es gratuito y que el público puede permanecer en el lugar durante el tiempo que desee.

El torneo comenzó oficialmente a las 9 de la mañana y se extenderá hasta el domingo, cuando está previsto el partido final. Cornaglia invitó a los vecinos a acercarse y destacó una de las particularidades de la disciplina: “El silencio es tremendo, vos querés sacar un caramelo y se escucha el ruido”, describió sobre el ambiente que se vive durante los partidos.

En ese contexto, el presidente del Club San Martín confirmó que Daniel Scioli participará del acto oficial y llegará a la ciudad este miércoles alrededor de las 19. “Ya está confirmado”, aseguró Cornaglia, quien valoró que el funcionario nacional haya aceptado la invitación y consideró que el evento permitirá potenciar al club y al casín en toda la región.

La visita de Scioli se suma a una competencia internacional que pone a Marcos Juárez en el centro de la escena deportiva y permite mostrar el trabajo realizado por la institución.