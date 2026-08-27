Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 16:45 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente vial ocurrido en la Ruta 9 a la altura del kilómetro 471.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transportaba materiales de construcción sufrió un despiste y uno de sus acoplados terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos asistieron al camionero, quien resultó totalmente ileso. Luego realizaron las tareas de limpieza sobre el camino para volver a habilitar el tránsito. El trabajo les demoró alrededor de 2 horas.

Durante el servicio, la circulación estuvo cortada por media calzada. El camionero no tuvo que ser trasladado al Hospital.