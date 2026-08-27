Durante las últimas horas, diversos trascendidos han llegado a Red Panorama sobre el supuesto cierre de la sucursal de OCA en la ciudad, que se encuentra en calle Belgrano, casi esquina con 9 de Julio.

Por ello, el equipo de Panorama estuvo presente en el lugar de los hechos, donde pudieron observar al personal trabajando, aunque no se brinda atención administrativa al público y se avanzaba con el retiro de elementos del lugar.

Según pudo conocer este medio a través de empleados que se encontraban en la sede, el cierre responde a una supuesta “reorganización” de la empresa. La atención administrativa habría finalizado el viernes pasado, mientras que durante esta semana permanecen algunas personas para completar entregas, retirar pertenencias y resolver trámites pendientes.

La situación genera incertidumbre entre los vecinos que habitualmente utilizan los servicios de OCA para recibir o enviar paquetes. Ante el cierre, surgen interrogantes sobre qué ocurrirá con los pedidos que se encuentren en tránsito y dónde deberán realizarse próximamente las gestiones relacionadas con la empresa.

Hasta el momento, tampoco existe confirmación oficial sobre una posible reapertura en otra ubicación de Marcos Juárez. Los trabajadores consultados no pudieron precisar si OCA continuará operando en la ciudad mediante otra boca de atención o si, por el contrario, la empresa dejará definitivamente la localidad.

Mientras tanto, se prevé que el personal permanezca en el edificio hasta este viernes para finalizar las tareas pendientes y retirar los últimos elementos. Desde Red Panorama se continuará recabando información para determinar cuál será el futuro de OCA en Marcos Juárez.

Por ahora, la empresa no confirmó oficialmente si continuará funcionando en la ciudad.