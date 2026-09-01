Diego Noya, quien lleva adelante el proyecto de construcción de la estación de servicios Axión sobre la Ruta 9, explicó los motivos por los que la obra todavía no comenzó. Según detalló, el emprendimiento ya cuenta con distintas aprobaciones y factibilidades, pero permanece a la espera de una autorización del área de Ambiente de la Provincia de Córdoba para poder avanzar.

Noya señaló que la demora se convirtió en una preocupación debido al tiempo transcurrido desde la presentación del trámite. “Todavía no hemos iniciado las obras porque necesitamos que Medio Ambiente de la Provincia nos admita la factibilidad de construcción”, sostuvo. El responsable del proyecto explicó que el pedido fue presentado hace tiempo y que aún no recibieron una respuesta definitiva.

En ese sentido, remarcó que el expediente ya avanzó ante otros organismos provinciales y que se cuenta con las autorizaciones necesarias. “Ya tenemos las aprobaciones del APRI, de Vialidad, la factibilidad de todo”, afirmó Noya, quien indicó que la definición ambiental es actualmente el único requisito que resta para poder comenzar con la construcción de la estación.

La situación también fue planteada por Noya ante uno de los candidatos a intendente de Marcos Juárez, con el objetivo de poner nuevamente el tema en agenda. Además, señaló que la intendenta de la ciudad realizó gestiones para intentar destrabar el trámite, aunque hasta el momento no se logró obtener una respuesta concreta por parte de la Provincia.

Desde el proyecto consideran que la responsabilidad de definir la factibilidad corresponde a la Provincia de Córdoba, por lo que aguardan que el área correspondiente se expida de manera favorable o negativa. Mientras tanto, el inicio de las obras continúa sin fecha definida.

De esta manera, la estación de servicios Axión proyectada sobre la Ruta 9 permanece a la espera de una resolución ambiental que permita avanzar con una obra que ya lleva varios trámites aprobados.