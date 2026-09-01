En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Cañada de Gómez, Pablo Bermúdez, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del sábado, cerca de la medianoche, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente vial ocurrido en Autopista, mano hacia Rosario, a la altura del kilómetro 365, en cercanías del puente de acceso que va a Marinsalta.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transportaba cereales desde Río Cuarto rozó la baranda de seguridad, despistó y terminó volcando sobre el cantero central. Según lo comentado por Bermúdez, el tránsito no quedó cortado en su totalidad ya que el vehículo cayó en una zona donde no interfiere.

Al llegar los bomberos asistieron al conductor, quien expresó un fuerte dolor en uno de sus hombros y brazos, que fue, por lo que detalló el jefe del equipo, la parte del cuerpo que golpeó con el lado de la batea que cayó al suelo.

Fue trasladado al Hospital San José de Cañada de Gómez por el servicio de emergencias 107 donde realizaron los chequeos correspondientes. Por otro lado, el equipo de rescate trabajó en el lugar para liberar la calzada afectada.

Aún se desconocen las causas del hecho.