En diálogo con el equipo de Red Panorama, los candidatos por el partido UNO, Ana Claudia Elzaurdia y Hugo Alzuaga, presentaron sus propuestas para Marcos Juárez durante el tramo final de la campaña.

En materia de seguridad y asistencia social, Alzuaga planteó la necesidad de contar con estadísticas propias para conocer la realidad de la ciudad. Señaló que los registros oficiales pueden mostrar una imagen incompleta y propuso relevar casos de abandono escolar, falta de alimentos y situaciones familiares complejas. “Si vos no tenés datos, ¿qué vas a corregir?”, preguntó.

La educación fue otro de los puntos centrales de su exposición, particularmente por la situación de la escuela Mariano Moreno. Ana Claudia sostuvo que el establecimiento atraviesa un proceso de pérdida de matrícula y consideró que detrás de esa situación existe una decisión política. “Han dejado el vaciamiento en la escuela Mariano Moreno”, afirmó, y destacó el trabajo de sus directivos, docentes y del jardín de infantes.

Elzaurdia también cuestionó los criterios utilizados para definir a qué establecimientos asisten los estudiantes y sostuvo que las autoridades deberían analizar los datos antes de tomar decisiones. Según explicó, si en el nivel inicial hay alrededor de 50 niños y luego solo una parte continúa en primer grado, resulta necesario investigar qué ocurre durante ese proceso. “Hay una decisión política”, insistió.

Por su parte, Alzuaga y Elzaurdia remarcaron que su espacio busca diferenciarse de las estructuras políticas tradicionales y de las decisiones tomadas en función de intereses partidarios. En ese sentido, la candidata cuestionó que buena parte de la discusión pública se concentre en la obra pública y el financiamiento, mientras quedan relegadas problemáticas sociales que requieren trabajo territorial.

La propuesta de Conecta Marcos Juárez aparece como una de las herramientas centrales de la plataforma de UNO. El sistema buscaría mejorar la comunicación entre los vecinos y el municipio y, además, articular respuestas con organismos de emergencia. La fórmula sostuvo que la tecnología puede ayudar a ordenar la gestión, generar información y dar respuestas más rápidas.

La telemedicina también fue presentada como una alternativa concreta frente a las dificultades de acceso a la salud, especialmente en materia de salud mental. Alzuaga explicó que el sistema ya funciona en otras ciudades y que permitiría acceder gratuitamente a consultas médicas mediante una aplicación financiada por el municipio. Para UNO, se trata de una herramienta que puede “complementar las respuestas tradicionales” del sistema sanitario.

De cara a la elección, Elzaurdia cerró su planteo con un mensaje dirigido especialmente a los votantes indecisos. Se definió junto a su equipo como una alternativa “transparente, íntegra, responsable y llena de gente trabajadora” y aseguró que están preparados para comenzar a gestionar desde el primer día. “La misma gente vota distinto, podés cambiar la historia”, sostuvo al pedir el voto para UNO.