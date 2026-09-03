Durante la madrugada de hoy, aproximadamente a la 1:10 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un incendio en una vivienda ubicada en la calle Amadeo Bertini al 700.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un horno que se encontraba ubicado en la cocina de la casa comenzó a prenderse fuego, tomando gran cuerpo las llamas en la habitación.

Al llegar los bomberos al lugar, el foco de incendio ya había sido controlado por los propietarios del lugar, por lo que realizaron las tareas de ventilación y enfriamiento de lo afectado. Además de eso, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al Hospital Municipal San Roque para realizar los chequeos correspondientes.

No hubo heridos de gravedad.