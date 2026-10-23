En diálogo con el equipo de Red Panorama, la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Leones, Verónica Torregiani, nos brindó mayores detalles sobre todo lo que se viene para el fin de semana.

Como cada año, en esta época se celebra en la vecina ciudad el tradicional Octubre Cultural, el cual mezcla una grilla variada de artistas, comidas típicas y actividades diversas, como también la presencia de emprendedores y artesanos de la zona.

Además el buffet estará a cargo del equipo de Bomberos Voluntarios.

Este año se realizará el sábado 24 y domingo 25, comenzando desde las 20 horas con el desfile de carrozas que organiza la Proseu, que son las promociones de 6to año de las secundarias de Leones. Según lo comentado por Torregiani, esta actividad había estado pausada desde hace una década y se reactivó en 2025 gracias al incentivo de los alumnos.

Luego del desfile y la premiación, a partir de las 23:30 comenzará el show de Los Tipitos, y el broche de oro será con los DJ Hermanos Ferreyra, donde la fiesta continuará hasta entrada la madrugada.

El domingo los números musicales comenzarán desde las 19:30 con Tricuarteto. A las 20:30 subirá al escenario Jorge ‘el Toro’ Quevedo. Finalmente cerrará la jornada Simón Aguirre.

La entrada es libre y gratuita, y los shows se llevarán a cabo sobre Bulevar Colón y 20 de Septiembre, detrás de la Municipalidad y la comisaría local.

Además Verónica explicó que, para aquellos que quieran ir antes, desde las 14 horas estarán armando todas las carpas de los artesanos, para quienes quieran pasar a ver.