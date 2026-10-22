Controles Antinarcóticos: Un Detenido y Secuestro de drogas en Cruz Alta.

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañia de Intervenciones Especiales de la FPA realizaron controles antinarcóticos que culminaron con la detención de un Hombre Mayor de edad en la localidad de Cruz Alta.

El operativo se desarrolló en la intersección de las calles Belgrano y Santiago del Estero. Durante el control del sujeto, los oficiales de la Fuerza secuestraron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa.

Por directivas de la Fiscalía, se realizó la aprehensión en el lugar.

Además, se realizaron Patrullajes antinarcóticos en Villa María, San Francisco, Villa Nueva, Río Cuarto, Los Surgentes, Morrison, Ballesteros, San Marcos Sud e Inriville.

Para finalizar, las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico interviniente dispusieron el secuestro de los elementos y el traslado del detenido a sede Judicial.

Fuente: FPA.