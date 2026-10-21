Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 18:45 horas, el cuerpo bomberil de Justiniano Posse recibió un llamado de emergencia por un accidente ocurrido cerca de la escuela rural Los Corralitos, a pocos kilómetros de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta en la que viajaban 4 personas colisionó con otro rodado similar que tenía un ocupante.

Al llegar los bomberos asistieron a los 5 damnificados, quienes luego fueron trasladados al Hospital de Posse para recibir la asistencia médica necesaria.

Aún se desconoce las causas del hecho.