Durante la tarde-noche del lunes, aproximadamente a las 19:30 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un incendio que estaba ocurriendo en un vehículo ubicado entre Bulevar Mitre y Central, en Barrio Sur.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil comenzó a prenderse fuego en la zona del motor, tomando gran cuerpo las llamas.

Al llegar los bomberos, trabajaron para extinguir las llamas y luego realizaron las tareas de enfriamiento del lugar.

No hubo heridos. Aún se intentan esclarecer las causas.