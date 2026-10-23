Bell Ville: Un detenido por delivery de drogas.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotràfico realizaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en un mismo terreno de la ciudad de Bell Ville, en el marco de una investigaciòn que se extendiò durante aproximadamente dos meses y culminò con la detenciòn de un Hombre de 27 años.

Los allanamientos se realizaron sobre Pasaje Militano al 400. Segùn lo establecido en la investigaciòn, las viviendas estarìan vinculadas a la presunta comercializaciòn de estupefacientes bajo las modalidades de kiosco y delivery.

Durante los procedimientos, se secuestraron varias dosis de cocaìna y marihuana, $ 650000 pesos por tonelada, una motocicleta y otros elementos de interès para la causa.

El detenido quedò a disposiciòn de la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Bell Ville, por presunta infracciòn a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.