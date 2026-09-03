Durante la mañana de hoy, diversos trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama, por parte de los oyentes, sobre los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en varios sectores del Barrio Sur.

Uno de ellos es sobre calle Perú, entre Quintana y Zeballos, donde comenzaron a pasar las máquinas hace algunos minutos atrás.

Las obras continuarán durante los próximos días, mientras tanto piden a los vecinos que circulen con precaución y traten de evitar las calles donde están trabajando ya que estarán cortadas al tránsito.