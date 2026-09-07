En las últimas horas, la Junta Electoral de Marcos Juárez dio a conocer la información de los datos oficiales sobre las elecciones en la ciudad, con el escrutinio de las 71 mesas habilitadas para la jornada de ayer.

El 64% de los vecinos participaron este domingo de los comicios, siendo un aproximado de 16 mil personas. Hubo 934 votos en blanco y 671 nulos.

Finalmente, Germán Font ganó con el 46.09% de las boletas, que representa 7075 sufragios. El segundo fue Pedro Dellarossa, con el 19.99%; en tercer lugar Gerardo Pasquali sumando 2658 votos, representando el 17.31 por ciento.

La boleta fue única, en formato papel. Durante la jornada se conocieron diversos reclamos y denuncias por votos donde se utilizó el teléfono celular, cosa que estaba prohibida al momento de emitir el sufragio.