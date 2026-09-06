Hace minutos se confirmó oficialmente que el nuevo intendente de la ciudad es Germán Font.

Por ello, la gestión de Generación MJ comenzó con las celebraciones, las cuales desarrollaron una caravana por las calles de Marcos Juárez, y culminó en el Anfiteatro Municipal, con palabras de todas las autoridades.

Por su parte, Eduardo Foressi, quien pertenece a la Jurisdicción de Hospitales Regionales y formó parte de la lista de Font, dijo que ganaron porque tienen «a Messi en el equipo».

Míriam Prunotto, actual vicegobernadora, se hizo presente en el festejo, donde hizo referencia al famoso «kilómetro 0» que habia surgido con Dellarossa y el PRO en 2014, pero ahora con un tinte partidario ligado al cordobesismo.

Finalmente, Germán Font se dirigió a los vecinos con palabras y agradecimientos. «Las promesas se hacen para cumplirse» expresó el ahora jefe municipal.

Desde los funcionarios provinciales confirmaron que el gobernador Martín Llaryora recibirá este lunes a Germán Font en su gabinete en Córdoba Capital para felicitarlo.