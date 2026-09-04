Durante las últimas horas, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o EPEC, dio a conocer un comunicado sobre un nuevo corte de luz programado para la localidad vecina de Leones.

El mismo será el próximo domingo por la mañana, de 7 a 10 horas, en el cual se realizarán tareas de mantenimiento en las líneas de 13.200 Voltios.

Los sectores afectados serán sobre calle Belgrano, en vereda norte; General Roca en vereda oeste; y Laprida sobre vereda sur. Desde esas calles comprenderá hacia el lado Oeste de Leones.

Además, Barrio La Fortuna estará restringido en su totalidad.