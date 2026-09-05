Otra Tragedia: Investigan la muerte de un niño de cinco años cuando ascendía a una máquina fumigadora en Cruz Alta.

El pequeño se encontraba junto a su Padre en un establecimiento rural.

La Justicia investiga la muerte de un niño de cinco años que resultó gravemente herido en un establecimiento rural ubicado al Sur de la localidad cordobesa de Cruz Alta.

Según informó la Policía de Córdoba, el niño fue trasladado durante la tarde al Hospital René Favaloro luego de sufrir lesiones de gravedad.

Pese a la asistencia médica recibida, los Profesionales de la Salud constataron su fallecimiento.

Las circunstancias en las que ocurrió el episodio son materia de investigación y todavía no fueron esclarecidos oficialmente.

Fuente: La Voz del Interior.