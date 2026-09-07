En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Marcos Juárez, Diego Buffa, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido

Durante la noche del sábado, pasadas las 20 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente vial ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 453, entre esta ciudad y Leones.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil que se dirigía hacia Marcos Juárez se rozó de lado con un camión que viajaba hacia Leones, como consecuencia del hecho el rodado mayor se despistó y terminó incrustado en una planta de un campo lindero, mientras que el vehículo más chico sufrió un vuelco en la carpeta asfáltica.

Además, según lo comentado por Buffa, el tercer vehículo quedó involucrado cuando al transporte de carga se le desprendió una rueda y fue contra este.

Al llegar los bomberos, que trabajaron en conjunto los de Marcos Juárez con los de Leones, realizaron la asistencia primaria al conductor del auto volcado, quien se encontraba en grave estado atrapado dentro de él.

Rápidamente trabajaron para rescatarlo y lo trasladaron de inmediato al Hospital Abel Ayerza. Luego, por lo que pudo detallar el jefe de bomberos, 15 minutos después, cuando derivaron a los otros dos involucrados, pudieron conocer la información del fallecimiento del primer damnificado debido a la gravedad de las heridas.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que la víctima fatal sería Edgardo Camino, de 68 años. Por otro lado, el camionero sería Sergio Orellano, oriundo de Leones.