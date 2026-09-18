Durante las últimas horas, los vecinos de Monte Maíz se vieron sorprendidos por la noticia de una emergencia en la cual intervino la policía para intentar salvarle la vida a una bebé de 5 meses.

El hecho habría ocurrido el jueves, aproximadamente a las 10 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza al 2400. Allí, según la información inicial, la pequeña había empezado con un cuadro convulsivo y presentaba dificultades respiratorias.

Rápidamente los familiares de la menor llamaron a la policía, quienes acudieron al lugar y la subieron al patrullero para llevarla de inmediato al Hospital Municipal Dr. Minella de Monte Maíz, donde quedó internada para realizar los chequeos correspondientes.

Momentos después se pudo conocer la información de que la bebé logró ser estabilizada y habría sido derivada a otro centro médico de mayor complejidad para el seguimiento de su salud.

Se desconoce el estado de salud actual de la pequeña.