En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Bell Ville, Fabio Abba, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido horas atrás.

Durante la madrugada del jueves, pasadas las 2:30 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Bulevar Colón e Intendente Barcia, a pocos metros del cuartel.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un joven de 22 años que transitaba en su motocicleta perdió el control de la misma, cayendo sobre el asfalto. Según lo comentado por Abba, el vehículo siguió arrastrándose por la carpeta asfáltica y chocó con un utilitario del personal de un hotel que se encuentra en esa zona, empezando a prenderse fuego.

Al llegar los bomberos, las llamas ya habían sido controladas por los vecinos, por lo que trabajaron para terminar de extinguirlas para que no tome al automóvil. Además, por lo que detalló el jefe del equipo, ya estaba en el lugar el servicio de emergencias, quienes constataron que el conductor había perdido la vida en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Aún se desconoce la identidad de la víctima.