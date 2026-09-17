En diálogo con el equipo de Red Panorama, Horacio Belli, director del área de Tránsito Municipal, repasó distintos temas vinculados con la circulación en Marcos Juárez y señaló que la ciudad enfrenta una situación particular por la cantidad de vehículos que posee.

Según los datos de patentamiento mencionados durante la entrevista, son más de 30 mil las unidades registradas, entre autos, camionetas, motos, camiones y otros vehículos.

Uno de los reclamos frecuentes está relacionado con vehículos que permanecen durante largos períodos estacionados en la vía pública. Belli explicó que se realiza una notificación previa y que, cuando se confirma el estado de abandono, se avanza con el procedimiento correspondiente. “Es diferenciar de un vehículo en estado de abandono y de un vehículo que realmente está en uso”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario confirmó que actualmente hay 17 vehículos identificados para ser secuestrados por encontrarse realmente en estado de abandono. Entre los lugares mencionados aparecen calles como Santa Fe y Juan Cruz González, además de otros sectores de la ciudad. Belli indicó que la próxima semana se contratará una grúa para retirar las unidades que ya fueron notificadas.

La presencia de camiones también forma parte de la problemática cotidiana. Marcos Juárez cuenta con 856 camiones patentados en la ciudad, a los que se suman unidades radicadas localmente pero registradas en otras localidades. Por este motivo, Belli sostuvo que “a Marcos Juárez le hace falta una playa de estacionamiento para camiones” y señaló que se analiza un terreno ubicado sobre Los Piamonteses, cerca de la Cooperativa General Paz y la Ruta 9.

En paralelo, el área de Tránsito viene trabajando sobre la situación de los talleres que utilizan la vía pública para dejar vehículos de trabajo. Belli planteó la posibilidad de generar incentivos para que los propietarios se trasladen a las playas previstas en el sector sudoeste. Según explicó, la idea es que los primeros establecimientos que se instalen allí funcionen como incentivo para que posteriormente se incorporen otros.

Otro de los avances mencionados fue la instalación de los nuevos semáforos sobre Ruta 9, en el sector de las inmediaciones de Fuerza Aérea. Belli confirmó que ya fueron colocadas las columnas y luminarias, mientras que durante estos días se completa la instalación lateral y la próxima semana se colocarían los cables. Según estimó, el sistema podría comenzar a funcionar dentro de aproximadamente 15 días.

La intervención sobre Ruta 9 también contempla una senda peatonal en un sector de alta circulación, donde confluyen el barrio San José, un establecimiento educativo y distintas fábricas. “Tenemos que hacer una senda peatonal ahí, es un lugar muy complicado”, explicó Belli, quien vinculó la obra con la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para quienes cruzan diariamente por ese sector.

Finalmente, Belli también se refirió a la calle 25 de Diciembre, recientemente habilitada, donde todavía permanece una columna perteneciente a una línea de alta tensión. El funcionario señaló que Obras Públicas ya realiza las gestiones para desplazarla y completar definitivamente la habilitación del sector, aunque aclaró que se trata de un trámite que requiere coordinación y puede demandar tiempo.