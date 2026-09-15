Durante el mediodía del lunes, pasadas las 12:30 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la esquina del Centro Educativo Nivel Medio Adultos, o C.E.N.M.A, ubicado entre Amadeo Bertini y Dante Alighieri.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil marca Peugeot colisionó con un Ford Ka. En ambos iba una sola persona.

Al llegar los bomberos pudieron constatar que ambas conductoras no tenían lesiones de gravedad, por lo que recibieron asistencia primaria en el lugar pero no fueron trasladadas al nosocomio local.

Aún se intentan esclarecer los hechos.