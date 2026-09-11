En diálogo con el equipo de Red Panorama, Luciano Balonchard, parte del equipo de Therra, presentó una nueva tolva plástica desarrollada y fabricada íntegramente en Argentina. El producto busca ofrecer una alternativa a los tradicionales equipos de chapa y acero. “Esto se ha creado acá, está hecho acá, todo acá”, destacó Balonchard.

La principal innovación está en el uso de un polímero de alta calidad mediante un proceso de rotomoldeo especializado. Según explicó el entrevistado, este material permite obtener una estructura más liviana y resistente a la corrosión. Además, señaló que “no se corroe como la chapa”, una de las ventajas centrales frente a los modelos convencionales.

La tolva de 26 toneladas conserva una configuración similar a las tradicionales, pero presenta una tara aproximadamente 15% menor. Esta característica resulta especialmente relevante para el trabajo sobre suelos húmedos, ya que permite transportar la misma carga con menor peso. “En años llovedores, a la hora de cuidar los suelos en el lote, hace una diferencia grande”, afirmó Balonchard.

Otro diferencial se encuentra en su estructura modular, compuesta por piezas plásticas intercambiables. Ante un eventual golpe, el productor puede reemplazar únicamente el módulo afectado, en lugar de intervenir sobre una estructura completa. A esto se suma una garantía de diez años para la parte plástica, mientras que el resto del equipo cuenta con un año de cobertura.

El desarrollo también apunta a combinar funcionalidad con una terminación diferente a la habitual en este tipo de materiales. Balonchard explicó que el fabricante utiliza una máquina estadounidense especializada y polímeros de alta calidad para lograr el resultado final. “La diferencia de todo el producto” está, según indicó, tanto en la apariencia como en la eficiencia del conjunto.

En materia comercial, Therra ofrece alternativas de financiación de hasta dos años, con pagos semestrales, y contempla recibir maquinaria usada como parte de pago. La propuesta ya cuenta con una primera unidad en Marcos Juárez, adquirida por un productor. También existen distintas configuraciones, entre ellas tolvas semilleras y modelos de mayor capacidad.

Más allá del precio, el equipo de Therra pone el foco en el diseño y en la experiencia industrial detrás del desarrollo. El fabricante es proveedor de empresas del sector automotor y de maquinaria agrícola, y el producto fue reconocido en el ámbito del diseño argentino. Balonchard sostuvo que la empresa “vio primero” esta oportunidad y tomó la iniciativa en el desarrollo.

La creación de esta tolva representa, de acuerdo con Balonchard, un nuevo paso dentro de la innovación aplicada al sector agropecuario argentino. Aunque reconoció que la tecnología podría ser replicada por otros fabricantes, remarcó que requiere equipamiento y materiales específicos. “Es una manera de ir avanzando paso a paso, o sea, actualizarse”, concluyó.