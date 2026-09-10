En diálogo con el equipo de Red Panorama, Hector Biagiotti, quien organiza el evento, nos comentó acerca de todo lo que se viene para este fin de semana.

Hoy comienza una nueva edición del Marcos Juárez Respira Música, un festival que reúne y ha reunido a los artistas, tanto locales como nacionales, e incluso internacionales. El evento será desde el 10 al 13 de septiembre en el teatro de la Sociedad Italiana, con cantantes para todos los gustos musicales.

Según lo comentado por Biagiotti, las actividades también contarán con la apertura de artistas, tanto de Marcos Juárez como de la región, provenientes de Monte Buey y Villa María.

Darán inicio a la jornada el grupo Destino San Javier, quienes ya han visitado la ciudad en los últimos años y vuelven a apostar por el apoyo marcosjuarense.

Luego, el viernes 11, vuelve a pisar el escenario local Luciano Pereyra después de mucho tiempo. El sábado 12 se presentará por primera vez en Marcos Juárez, el cantante de mucha trayectoria, Diego Torres, quien nunca había realizado un show acá.

Finalmente, el broche de oro será con la banda de rock nacional La Beriso.

La apertura de puertas del festival será desde las 20 horas, la presentación de los teloneros a las 21, y el artista invitado comenzará, aproximadamente, a las 21:45.

Las entradas se pueden conseguir presencialmente en la boletería de la Sociedad Italiana, sino a través de la página web alpogo.com

Además, el organizador detalló que se puede pagar en cuotas con las tarjetas locales como Marcos Juárez, Coyspu y Viajes. También se pueden adquirir con nacionales.