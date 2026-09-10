Durante el mediodía del miércoles, el cuerpo bomberil de Carcarañá fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en Autopista Córdoba – Rosario, a la altura del kilómetro 335.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión Mercedes Benz protagonizó un choque por alcance con un automóvil Peugeot 308 el cual, luego del impacto, se volteó sobre uno de sus lados.

Al llegar los bomberos, los ocupantes del rodado menor habían podido salir por sus propios medios, por lo que recibieron la asistencia necesaria en el lugar, constatando lesiones leves. Por otro lado, el camionero quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que tuvieron que rescatarlo y fue trasladado al centro de salud de Carcarañá por el servicio de emergencias SIES.

La Autopista estuvo cortada por varias horas, por lo que el tránsito se desvió durante el miércoles hacia Ruta S26, retomando a la altura de San Jerónimo Sud.

Luego, los damnificados del automóvil dieron a conocer la información de que una perrita que viajaba con ellos en el vehículo se habría escapado hacia la zona del campo. Si alguien la vio deambulando por la zona debe comunicarse al 341 322 6072.

La mascota es de tamaño pequeño, color marrón y responde al nombre de Rufi.