FPA cerrò tres Puntos de venta en Ballesteros. Dos Detenidos.

En el marco de una investigaciòn dirigida por el Ministerio Pùblico Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotràfico realizaron cuatro allanamientos en la localidad de Ballesteros, que permitieron desarticular tres Puntos de venta de estupefacientes y un lugar utilizado para el guardado. Las pesquisas se extendieron durante aproximadamente un mes y culminò con la detenciòn de dos Hombres mayores de edad.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en calles Porvenir s/n, Tortugas s/n y en Zona Rural de Ballesteros. Durante los allanamientos se secuestraron varias dosis de cocaìna y marihuana, dinero, una escopeta calibre 16, cuatro cartuchos y elementos de interès para la causa.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, la comercializaciòn de estupefacientes se desarrollaba bajo la modalidad de kiosco y tambièn mediante entregas a domicilio en distintos sectores de la localidad. Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultànea y permitieron avanzar sobre distintos puntos vinculados a la investigaciòn.

Finalmente, la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Bell Ville dispuso el traslado de los dos detenidos y de los elementos secuestrados a sede Judicial, quedando la causa a disposiciòn de la autoridad Judicial interviniente.

Fuente: FPA.