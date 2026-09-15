Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 16:30 horas, los vecinos de Corral de Bustos se vieron conmocionados por un accidente vial ocurrido frente al cementerio de esa localidad.

Allí, por causas que se intentan esclarecer, un automóvil que se encontraba circulando por ese sector colisionó de frente contra un árbol, quedando con daños totales en la parte delantera.

Al llegar el servicio de emergencias UCB pudieron constatar que el conductor y único ocupante tenía lesiones leves en una pierna y en su oreja izquierda. Fue asistido en el lugar pero no requirió su traslado al nosocomio local.

Aún se desconocen las causas del hecho.