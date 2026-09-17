Controles Antinarcòticos: Cuatro Detenidos en Rìo Cuarto y Marcos Juàrez.

En el Marco del Plan Estratègico dispuesto por el Ministerio Pùblico Fiscal, efectivos de la Compañia de Intervenciones Especiales de la FPA realizaron controles antinarcòticos que culminaron con la detenciòn de cuatro Personas en las ciudades de Marcos Juàrez y Rìo Cuarto.

El operativo en Rìo Cuarto tuvo lugar en calle Chacabuco al 100, de Barrio Oncativo. Durante el control de un automòvil, con tres Personas a bordo, se logrò el secuestro de un arma de fuego, una rèplica y el rodado. Inmediatamente quedaron aprehendidos dos sujetos mayores de edad y se entregò a una menor de cinco años a sus abuelos.

Por otra parte, sobre la intersecciòn de las calles Paula Albaracìn de Sarmiento y Antàrtida Argentina de la ciudad de Marcos Juàrez, dos sujetos de 17 y 21 años intentaron escaparse(con su motocicleta) de un control efectuado por la FPA. Los mismos fueron reducidos y aprehendidos ràpidamente.

Finalizados los operativos, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron el secuestro de los elementos y el traslado de los aprehendidos a las unidades Judiciales correspondientes.

Fuente: FPA.