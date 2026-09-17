Durante la noche del miércoles, aproximadamente a las 21 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por una persona que requería de asistencia urgente.

El damnificado se encontraba en la estación de servicios Shell que está sobre Autopista Córdoba – Rosario, en cercanías del acceso a la ciudad cuando, por razones que se intentan esclarecer, se descompensó en el lugar.

Rápidamente trabajaron los bomberos para trasladarlo al Hospital Abel Ayerza, donde recibió los chequeos correspondientes.