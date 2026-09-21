En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Federico Bainotti, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 7:15 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que se estaba dando en una vivienda ubicada sobre calle Rafael Núñez al 150, en Barrio Sur.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el fuego comenzó en un sector de la casa. La misma, según lo comentado por Bainotti, se encontraba al fondo de un terreno y era de ambientes pequeños, por lo que las llamas tomaron gran cuerpo con rapidez.

Al llegar los bomberos, mientras combatían el fuego, tuvieron que remover la estructura de la parte delantera para ingresar ya que dificultaba la tarea del equipo. Una vez dentro pudieron encontrar en una habitación al damnificado y su mascota, a quienes trasladaron de urgencia al Hospital Abel Ayerza para realizar la asistencia necesaria.

“Hicimos todo lo más rápido posible para ir al hospital” dijo Bainotti en la nota. El animal fue atendido por un profesional también.

Momentos más tarde, debido a la gravedad de las heridas, personal de salud constató que tanto el hombre como su mascota perdieron la vida.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho. Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que la víctima fatal sería Francisco Ramírez, de 65 años aproximadamente.