Durante la madrugada del sábado, pasadas las 5 horas, tanto personal policial como Bomberos de Monte Buey fueron avisados de un accidente de tránsito ocurrido en zona céntrica de la localidad, más precisamente en la esquina de las calles 25 de Mayo y Pueyrredón.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil conducido por un hombre de 36 años colisionó con una motocicleta en la que se trasladaban dos menores de 16.

Al llegar los bomberos, trasladaron a los ocupantes del rodado menor al Hospital local, donde ingresaron con heridas de gravedad. Luego fueron derivados a centros de salud de mayor complejidad; aparentemente uno habría ido a Villa María y otro a Marcos Juárez.

Por otro lado, quien manejaba el automóvil no sufrió lesiones.