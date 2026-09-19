Departamento Marcos Juárez:

Una Banda Narco desbaratada por la FPA en Isla Verde y General Baldissera.

Tres Puntos de venta de drogas que operaban en las localidades de Isla Verde y General Baldissera quedaron desarticulados, luego de un operativo efectuado por la Fuerza Policial Antinarcotrafico.

La investigación se extendió durante varios meses y permitió identificar tres domicilios vinculados entre sí, culminando con tres Hombres detenidos, quienes formaban parte de una banda narcomenudista,

Los allanamientos se concretaron en calle Maipú s/n y 25 de Mayo al 300, de las localidades de Isla Verde y General Baldissera respectivamente. En los procedimientos se secuestraron varias dosis de marihuana y cocaína, $ 704.500, una escopeta calibre 16, diecisiete cartuchos, un automóvil, una motocicleta y otros elementos relacionados con la investigación. Cabe destacar que, según las pesquisas, además de realizar las ventas desde los inmuebles, también utilizaban la modalidad delibery en ambas localidades. Uno de los Puntos de venta se encontraba a pocos metros de un establecimiento educativo de nivel Inicial.

Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para el traslado de los aprehendidos y la remisión de los secuestros.

Fuente: FPA.