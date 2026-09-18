En diálogo con el equipo de Red Panorama, Agustina Rubi, perteneciente al área de Habilitaciones Municipal de Marcos Juárez, explicó la situación normativa de la estación de servicio ubicada sobre la Autopista Ruta 9, a metros del puente.

La funcionaria confirmó que el establecimiento cuenta con una habilitación otorgada en 2024 y aclaró que actualmente no existe una exigencia específica vinculada a la contratación de un servicio de emergencias médicas.

Rubi señaló que el establecimiento debe cumplir con las mismas obligaciones generales que cualquier comercio con ingreso de público dentro del ejido urbano. Sin embargo, al ser consultada puntualmente por la asistencia sanitaria, fue contundente: “No se pide. No hay ningún ordenanza que lo pida”. De esta manera, explicó que contar con un servicio de emergencias no constituye un requisito para obtener la habilitación municipal.

La situación tomó relevancia a partir de los reiterados llamados que reciben los Bomberos de Marcos Juárez para intervenir en ese sector, debido a las dificultades que tienen posteriormente para regresar rápidamente a la ciudad. En ese sentido, Rubi confirmó que integrantes del cuartel ya se acercaron a consultar por la situación y reconoció que se trata de una problemática que se presenta con frecuencia.

Incluso, la funcionaria hizo referencia a una de las últimas intervenciones, cuando los bomberos debieron trasladarse hasta el lugar para auxiliar a un camionero que se encontraba descompuesto. “Recién sucedió de nuevo”, señaló Rubi, quien consideró que la situación podría ser contemplada a través de una modificación de la normativa vigente.

Según explicó, cualquier cambio debería ser analizado por el Concejo Deliberante, ya que las ordenanzas actuales fueron pensadas para una ciudad con una configuración diferente. “La ciudad evoluciona mucho más rápido de lo que se cambia las ordenanzas”, planteó Rubi, al remarcar que el crecimiento urbano generó nuevas situaciones que las normas no necesariamente contemplan.

En ese sentido, Rubi sostuvo que las regulaciones deberían actualizarse teniendo en cuenta la ubicación actual de determinados establecimientos y las distancias respecto de los servicios de emergencia.

“No es lo mismo las estaciones de servicio que se instalaron, que estaban todas a diez cuadras de los bomberos, que están mucho más lejos, creció mucho la ciudad”, concluyó.